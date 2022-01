“Lombardia fu travolta dal Covid” | Lancet critica errori Italia

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La decisione del Governo nazionale e regionale delladi non creare una cosiddetta zona rossa intorno ad Alzano Lombardo e Nembro (bloccando l’ingresso e l’uscita dai due comuni), quando a fine febbraio 2020 è stato scoperto-19 nella popolazione, è ritenuta direttamente responsabile della diffusione dell’infezione ad altri comuni della provincia di Bergamo, in particolare nella Val Seriana, poi in tutta Europa”. E’ uno dei passaggi di un’analisi molto dura pubblicata sulla rivista scientifica ‘The’ dal titolo ‘Riconoscere glidell’nella risposta a-19’. La domanda che viene posta è: “In che modo una diversa risposta di salute pubblica avrebbe potuto fermare l’epidemia di-19 nella provincia di Bergamo, ...

... il ministero della Salute e gli amministratori della regione". Per comprendere, prosegue l'analisi pubblicata su Lancet, "è necessario esaminare l'inizio della pandemia in. I ...