Lo Stato Islamico assalta la prigione di Al-Sinaa: fuggiti centinaia di terroristi dell'ISIS | Video (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il filmato è Stato pubblicato online qualche ora fa e mostra alcuni attimi dell'evasione dalla prigione di Al-Sinaa nella città di Al-Hasakah in Siria. Guardando le immagini, si può vedere uno dei grandi gruppi di prigionieri, alcuni dei quali armati e vestiti con gli abiti delle guardie della struttura, molto probabilmente da loro uccise. L'Osservatorio Siriano per i diritti umani ha riferito che i militanti dello Stato Islamico avrebbero fatto saltare in aria i cancelli della prigione con alcune cariche esplosive. Guarda tutti i Video Abu Dhabi, gli Houthi dello Yemen attaccano con droni l'aeroporto: 3 morti Video Lunedì pomeriggio, i ... Leggi su panorama (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il filmato èpubblicato online qualche ora fa e mostra alcuni attimi'evasione dalladi Al-nella città di Al-Hasakah in Siria. Guardando le immagini, si può vedere uno dei grandi gruppi di prigionieri, alcuni dei quali armati e vestiti con gli abitie guardiea struttura, molto probabilmente da loro uccise. L'Osservatorio Siriano per i diritti umani ha riferito che i militantiavrebbero fatto saltare in aria i cancellicon alcune cariche esplosive. Guarda tutti iAbu Dhabi, gli Houthio Yemen attaccano con droni l'aeroporto: 3 mortiLunedì pomeriggio, i ...

Advertising

AgCultNews : RT @Sovrintendenza: Al Museo di Roma in Trastevere l'esposizione NEEEV. Non è esotico, è vitale. L'artista Begoña Zubero mostra la città di… - Sovrintendenza : Al Museo di Roma in Trastevere l'esposizione NEEEV. Non è esotico, è vitale. L'artista Begoña Zubero mostra la citt… - uozzart : Al Museo di Roma in Trastevere, sino al 22 maggio 2022, diciotto scatti di Begoña Zubero, fotografa e artista di Bi… - GianvitoPuglies : Miliziani dello Stato islamico attaccano la prigione di al-Hasaka, in Siria - dipietra_ntonio : RT @LucaMainoldi: Siria: è in corso un attacco contro la prigione di Al-Sina'a nella città di Hassakeh dove sono detenuti migliaia di membr… -