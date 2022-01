LIVE – Nadal-Khachanov 6-3 | 6-2 | 3-6 | 3-1 terzo turno Australian Open 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ile latestuale del confronto tra Rafaele Karen, valevole per ildegli. L’iberico ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso sul cemento outdoor aussie, riuscendo a superare agevolmente sia Marcos Giron che Yannick Hanfmann; maiorchino apparso in buona forma e volenteroso di dimostrare, per l’ennesima volta e se ce ne fosse bisogno, il suo straordinario e memorabile talento. Dal canto suo, bene anche il tennista russo: eliminati, come da pronostico, Denis Kudla e Benjamin Bonzi.favorito per il passaggio del, madarà il meglio di sé per insidiare il più quotato avversario. Sportface.it ...