LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 6-14, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: ottimo inizio milanese (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-14 PIPPOOOOOO RICCIIIIIII! TRIPLAAAA! 6-11 Hall sale già a quota sette punti con il sottomano al ferro. 6-9 Stoppata clamorosa di Hines, ma la palla finisce a Kurbanov che segna in appoggio. 4-9 Ancora Lundberg con una facile penetrazione al vetro. Sicuramente molto pesanti le assenze di Hackett e Clyburn in casa Cska Mosca. Per Milano mancano i lungodegenti Shields e Milutinov, oltre a Datome e Grant. 2-9 TRIPLAAAAA DI HALL! TIMEOUT Cska! 2-6 Arresto e tiro di Devon Hall. 2-4 Bel canestro in penetrazione di Lundberg. 0-4 Splendido taglio di Ricci che segna in rovesciata. 0-2 Delaney segna in maniera fortunosa. Era più un assist per Tarczewski, ma conta che la palla sia entrata. Milano vince la palla a due. 18.00: Risuona ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-14 PIPPOOOOOO RICCIIIIIII! TRIPLAAAA! 6-11 Hall sale già a quota sette punti con il sottomano al ferro. 6-9 Stoppata clamorosa di Hines, ma la palla finisce a Kurbanov che segna in appoggio. 4-9 Ancora Lundberg con una facile penetrazione al vetro. Sicuramente molto pesanti le assenze di Hackett e Clyburn in casa. Permancano i lungodegenti Shields e Milutinov, oltre a Datome e Grant. 2-9 TRIPLAAAAA DI HALL! TIMEOUT! 2-6 Arresto e tiro di Devon Hall. 2-4 Bel canestro in penetrazione di Lundberg. 0-4 Splendido taglio di Ricci che segna in rovesciata. 0-2 Delaney segna in maniera fortunosa. Era più un assist per Tarczewski, ma conta che la palla sia entrata.vince la palla a due. 18.00: Risuona ...

zazoomblog : LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano Eurolega basket 2022 in DIRETTA: scontro diretto fondamentale per la classifica -… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA DI CSKA MOSCA-OLIMPIA MILANO! Scontro diretto d'alta classifica per la squadra di Messin… - sportli26181512 : Basket, Olimpia Milano: un positivo nel gruppo squadra. Le news: Venerdì live su su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena… - sportli26181512 : Basket, Olimpia Milano: un positivo nel gruppo squadra. Le news: Venerdì live su su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena… - sportli26181512 : Eurolega, 21^ giornata: tra oggi e domani quattro gare su Sky: Oggi Bayern Monaco-AS Monaco e Barcellona-Efes Istan… -