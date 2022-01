LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 57-67, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: i milanesi vincono ancora contro i russi (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Importantissima vittoria di Milano che vince anche il ritorno contro il Cska. L’Olimpia è 2-0 sia con il Barcellona sia con i moscoviti. Davvero una stagione di Eurolega eccellente per la squadra di Messina, che si porta in terza posizione in classifica. FINISCE QUI! Milano VINCE ANCHE A Mosca! Netta e convincente vittoria dell’Olimpia, che ha sofferto solo leggermente ad inizio secondo quarto. Tredici punti sia per Devon Hall sia per Troy Daniels. Al Cska non bastano i 13 di Shengelia. 57-67 Schiacciata in contropiede di Lundberg. 55-67 Schiacciata di Shengelia. Ultimi ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Importantissima vittoria diche vince anche il ritornoil. L’è 2-0 sia con il Barcellona sia con i moscoviti. Davvero una stagione dieccellente per la squadra di Messina, che si porta in terza posizione in classifica. FINISCE QUI!VINCE ANCHE A! Netta e convincente vittoria dell’, che ha sofferto solo leggermente ad inizio secondo quarto. Tredici punti sia per Devon Hall sia per Troy Daniels. Alnon bastano i 13 di Shengelia. 57-67 Schiacciata inpiede di Lundberg. 55-67 Schiacciata di Shengelia. Ultimi ...

zazoomblog : LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 44-52 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: milanesi sempre avanti a metà terzo quarto -… - zazoomblog : LIVE – CSKA Mosca-Olimpia Milano 37-43 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Mosca-Olimpia #Milano #37… - zazoomblog : LIVE – CSKA Mosca-Olimpia Milano 35-40 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Mosca-Olimpia #Milano #35-… - zazoomblog : LIVE – CSKA Mosca-Olimpia Milano 23-29 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Mosca-Olimpia #Milano #23… - zazoomblog : LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 23-29 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: i russi si avvicinano a metà 2° quarto -… -