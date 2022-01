LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 46-62, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: la squadra di Messina tenta l’allungo decisivo (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48-62 Due liberi di Lundberg. Sei minuti e mezzo alla fine. 46-62 HALL! Sottomano dell’americano e +16 per Milano. 46-60 Due liberi per Rodriguez e Milano vola sul +14. HALL STOPPA MILUTINOV! MOSTRUOSA GIOCATA DELL’AMERICANO! 46-58 DANIEEEEEEEEEELS! TRIPLAAAAAAAAA! FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano è avanti di nove punti a dieci minuti dalla fine. Una terza frazione brutta, ma comunque l’Olimpia rimane in vantaggio. Undici punti per Hall e Lundberg. 46-55 Nel momento di difficoltà ovviamente pick&roll tra Rodriguez ed Hines e canestro dell’americano. Anche le squadra stanno sbagliando molto. Un minuto alla fine del quarto. 46-53 Un solo libero per Bentil. Tantissimi fischi degli arbitri ora, che stanno interrompendo molto il ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-62 Due liberi di Lundberg. Sei minuti e mezzo alla fine. 46-62 HALL! Sottomano dell’americano e +16 per. 46-60 Due liberi per Rodriguez evola sul +14. HALL STOPPA MILUTINOV! MOSTRUOSA GIOCATA DELL’AMERICANO! 46-58 DANIEEEEEEEEEELS! TRIPLAAAAAAAAA! FINISCE IL TERZO QUARTO!è avanti di nove punti a dieci minuti dalla fine. Una terza frazione brutta, ma comunque l’rimane in vantaggio. Undici punti per Hall e Lundberg. 46-55 Nel momento di difficoltà ovviamente pick&roll tra Rodriguez ed Hines e canestro dell’americano. Anche lestanno sbagliando molto. Un minuto alla fine del quarto. 46-53 Un solo libero per Bentil. Tantissimi fischi degli arbitri ora, che stanno interrompendo molto il ...

zazoomblog : LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 44-52 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: milanesi sempre avanti a metà terzo quarto -… - zazoomblog : LIVE – CSKA Mosca-Olimpia Milano 37-43 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Mosca-Olimpia #Milano #37… - zazoomblog : LIVE – CSKA Mosca-Olimpia Milano 35-40 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Mosca-Olimpia #Milano #35-… - zazoomblog : LIVE – CSKA Mosca-Olimpia Milano 23-29 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Mosca-Olimpia #Milano #23… - zazoomblog : LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 23-29 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: i russi si avvicinano a metà 2° quarto -… -