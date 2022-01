LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 44-52, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: milanesi sempre avanti a metà terzo quarto (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-52 Facile appoggio al vetro per Voigtmann. Tre minuti alla fine del quarto. 44-52 Super canestro in rovesciata di Hines. 41-50 Dentro il libero di Hines. 41-49 HINES CON IL FALLO DI SHVED! Che assist, però, fantastico di Melli. 41-47 Due liberi di Milutinov, ma soprattutto quarto fallo per Tarczewski, punito in maniera inspiegabile dalla terna arbitrale. 39-47 Splendido sottomano di Hall in faccia a Milutinov. 39-45 Ancora un ottimo Kell, che segna con l’arresto e tiro. 39-43 Ancora due di Shengelia con il sottomano destro. 37-43 Shengelia segna in penetrazione. 35-43 Dentro il libero di Kell. 35-42 GRANDISSIMO CANESTRO DI KELL! C’è anche il fallo di Ukov. SI RICOMINCIA! FINISCE IL SECONDO quarto! Milano ha sofferto in questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-52 Facile appoggio al vetro per Voigtmann. Tre minuti alla fine del. 44-52 Super canestro in rovesciata di Hines. 41-50 Dentro il libero di Hines. 41-49 HINES CON IL FALLO DI SHVED! Che assist, però, fantastico di Melli. 41-47 Due liberi di Milutinov, ma soprattuttofallo per Tarczewski, punito in maniera inspiegabile dalla terna arbitrale. 39-47 Splendido sottomano di Hall in faccia a Milutinov. 39-45 Ancora un ottimo Kell, che segna con l’arresto e tiro. 39-43 Ancora due di Shengelia con il sottomano destro. 37-43 Shengelia segna in penetrazione. 35-43 Dentro il libero di Kell. 35-42 GRANDISSIMO CANESTRO DI KELL! C’è anche il fallo di Ukov. SI RICOMINCIA! FINISCE IL SECONDOha sofferto in questo ...

