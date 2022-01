LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 35-40, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: vantaggio milanese all’intervallo (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano ha sofferto in questo quarto, ma resta comunque avanti di cinque punti all’intervallo. Nove punti per Daniels, sette per Delaney, mentre per il Cska il migliore è Shengelia con 7 punti. 35-40 Super rimbalzo di Hines e appoggio al vetro. Venti secondi alla fine. 35-38 Gran canestro di Shengelia, che questa volta vince il duello contro Melli. 33-38 PAZZESCA SCHIACCIATA IN PENETRAZIONE DI KELL! 33-36 Dentro due liberi di Hall. Due minuti all’intervallo. Melli con un capolavoro difensivo su Shengelia, cancellando completamente in attacco il georgiano con una stoppata incredibile. Intanto è rimasto a terra Delaney per un colpo al volto contro Lundberg. 33-34 Milano perde una brutta palla e Lundberg ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!ha sofferto in questo quarto, ma resta comunque avanti di cinque punti. Nove punti per Daniels, sette per Delaney, mentre per ilil migliore è Shengelia con 7 punti. 35-40 Super rimbalzo di Hines e appoggio al vetro. Venti secondi alla fine. 35-38 Gran canestro di Shengelia, che questa volta vince il duello contro Melli. 33-38 PAZZESCA SCHIACCIATA IN PENETRAZIONE DI KELL! 33-36 Dentro due liberi di Hall. Due minuti. Melli con un capolavoro difensivo su Shengelia, cancellando completamente in attacco il georgiano con una stoppata incredibile. Intanto è rimasto a terra Delaney per un colpo al volto contro Lundberg. 33-34perde una brutta palla e Lundberg ...

zazoomblog : LIVE – CSKA Mosca-Olimpia Milano 23-29 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Mosca-Olimpia #Milano #23… - zazoomblog : LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano 23-29 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: i russi si avvicinano a metà 2° quarto -… - zazoomblog : LIVE – CSKA Mosca-Olimpia Milano 0-4 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Mosca-Olimpia #Milano… - zazoomblog : LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano Eurolega basket 2022 in DIRETTA: scontro diretto fondamentale per la classifica -… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA DI CSKA MOSCA-OLIMPIA MILANO! Scontro diretto d'alta classifica per la squadra di Messin… -