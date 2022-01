LIVE – CSKA Mosca-Olimpia Milano 35-38, Eurolega 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 21 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano, valida come 22esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. Di scena, l’attesissimo scontro diretto tra i russi, reduci da due vittorie consecutive con MVP in entrambe le partite il grande ex Daniel Hackett, e la formazione meneghina, che, dopo essere stata la prima formazione a costringere a una sconfitta consecutiva il Barcellona, in settimana ha vinto anche il recupero contro l’ALBA Berlino. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di venerdì 21 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA Eurolega 2021/2022: CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Latestuale di-AX Armani Exchange, valida come 22esima giornata didi. Di scena, l’attesissimo scontro diretto tra i russi, reduci da due vittorie consecutive con MVP in entrambe le partite il grande ex Daniel Hackett, e la formazione meneghina, che, dopo essere stata la prima formazione a costringere a una sconfitta consecutiva il Barcellona, in settimana ha vinto anche il recupero contro l’ALBA Berlino. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di venerdì 21 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INRISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA: CALENDARIO ...

