LIVE Berrettini-Alcaraz 3-2 | Australian Open 2022 in DIRETTA | vittoria epica! Prossimo avversario e proiezioni ranking

(Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADICLASSIFICA ATP MATTEO: RUBLEV SEMPRE PIU’ VICINO QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEOCON LADI OGGI AGGIORNAMENTO 10.04: altro ostacolo spagnolo per Matteoagli ottavi di finale. Sarà il n.21 del mondo Pablo Carreno Busta, che ha superato per 6-4, 7-5, 6-7 (6), 6-3 l’americano Sebastian Korda. 09.35 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 09.34 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 12 ace a 10 in favore dello spagnolo che però ha piazzato anche 8 doppi falli sanguinosi tra cui quello del punto finale contro i 2 dell’azzurro. 71% di prime messe dentro quest’oggi dall’azzurro contro il ...