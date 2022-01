L'italiana Marina Zanchi all'agenzia salute e digitale Hadea (Di venerdì 21 gennaio 2022) BRUXELLES - La Commissione Europea ha nominato martedì l'italiana Marina Zanchi consigliere principale in qualità di direttore della nuova agenzia esecutiva salute e digitale (Hadea). Hadea affronta l'... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) BRUXELLES - La Commissione Europea ha nominato martedì l'consigliere principale in qualità di direttore della nuovaesecutiva).affronta l'...

Advertising

Gian_Granero : RT @ansaeuropa: La @EU_Commission ha nominato martedì l'italiana Marina Zanchi consigliere principale in qualità di direttore della nuova a… - elizaa_miyamizu : Come faccio ad innamorarmi di un uomo qualsiasi quando ho mio padre come riferimento da 22 anni. Eravamo all’Esselu… - ansaeuropa : La @EU_Commission ha nominato martedì l'italiana Marina Zanchi consigliere principale in qualità di direttore della… - Berlu_Stragi_92 : TIPICA PORCATA ITALIANA! GUARDATE QUESTA LESBICA PEDOFILA CON FACCIA DA UOMO: É LA NAZISTA ALESSANDRA RICCARDI. STA… - FedeScipio : RT @DifesaAres: Presentato in Parlamento relativo l'acquisizione di due nuovi Cacciatorpediniere, incluso il munizi......[prosegue su https… -