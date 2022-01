Lista Calenda | Nanni | pochi controlli su cavi stradali e manto in perenne dissesto

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – “A Roma è necessario e urgente aumentare isugli interventi di manutenzione stradale, in particolare sul rifacimento delstradale dopo l’apertura disulle reti dei servizi o per interventi di varia necessità”. Così un un comunicato Dario, consigliere dellaCivicae membro della commissione LL.PP. “Oltre ad indicarmi la precaria condizione di diverse strade, molti cittadini mi segnalano che dopo l’apertura di, le pavimentazioni vengono risistemate parzialmente e non a regola d’arte. Da Via Caltagirone a Viale Europa, da Via De Ferrari a Via di Tor Sapienza, l’elenco è lunghissimo.” “Ricordo che il regolamento suiprevede: ‘una più esaustiva e ...