L’Isola dei Famosi, il nuovo inviato sarebbe proprio lui: indiscrezione clamorosa, che colpo! (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Isola dei Famosi è alle porte, il nuovo inviato sarebbe proprio lui: indiscrezione clamorosa, che colpo! Le indiscrezioni sulL’Isola dei Famosi si fanno sempre più insistenti in vista dell’inizio. proprio nelle ultime ore si è parlato del nuovo inviato speciale, potrebbe essere proprio lui. Incredibile! L’Isola dei Famosi è ormai alle porte. Sappiamo che inizierà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 21 gennaio 2022)deiè alle porte, illui:, cheLe indiscrezioni suldeisi fanno sempre più insistenti in vista dell’inizio.nelle ultime ore si è parlato delspeciale, potrebbe esserelui. Incredibile!deiè ormai alle porte. Sappiamo che inizierà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Patripelle17 : @SistersStars Mi piace quest uomo l ho avuto con me sull isola dei famosi e davvero un grande - PressBritish : RT @InformazioneA: #Guadalupe #20gennaio Continuano le proteste sull'isola, dove è stato indetto uno sciopero generale contro il #Greenpas… - Roma_Amore_Mio : Roma, ripresa area del Tempio di Ercole Vincitore, in fondo l'Isola Tiberina con il il Ponte Sublicio, noto anche… - InformazioneA : #Guadalupe #20gennaio Continuano le proteste sull'isola, dove è stato indetto uno sciopero generale contro il… - paolo_o_pazz : RT @Juvestuga: Paolo mentre gioca la Juve guarda l’isola dei famosi, mi dispiace ma non sei uno juventino vero allora -