L'interesse del Paese

Se Silvio Berlusconi alla fine rinuncerà a candidarsi per il Quirinale, sarà solo per salvaguardare , per dimostrare ancora una volta che le sue legittime ambizioni vengono sempre dopo l'Italia.

AlbertoBagnai : Comunque l’interesse di dimostrarsi abietti urbi et orbi quando si è ordinato di fare cose abiette a me sfugge. Sar… - TeresaBellanova : IV non pone pregiudiziali ma una priorità: gestire questa fase estremamente complessa nel solo interesse dei cittad… - Eurosport_IT : ???? CANCELLATO IL VISTO A DJOKOVIC ???? Il comunicato del Ministro: 'Visto cancellato per motivi di salute e buon ord… - NazionalismoEu : RT @Crimini_Dem: Non v’è movimento proletario – neppure i partiti comunisti – che non abbia operato nell’interesse del Danaro, nella direzi… - _ValentinaJA23 : Renzi da Myrta Merlino:'Se il centrodestra avanza un nome nell'interesse del paese, ho ragione di credere che il PD lo voti' #Quirinale22 -

Ultime Notizie dalla rete : interesse del Bel - Air: Sette nuove aggiunte al cast del remake di Willy, il principe di Bel - Air Holt (a destra), invece, vestirà i panni di Fred Wilkes, il padre di Lisa, l'interesse amoroso del protagonista, al posto di John Amos. Nel remake è il capo della polizia locale che da anni frequenta ...

Instagram: torna il Feed Cronologico, cosa ci aspetta? ...e tanti altri messi da parte sull'altare di quello che dovrebbe essere il nostro presunto interesse. Con l'algoritmo è presto stata accantonata la componente esplorativa del social, la voglia di ...

L'interesse del Paese il Giornale Antitrust: la Commissione pubblica la relazione finale dell’indagine settoriale sull’internet degli oggetti di consumo La Commissione europea ha pubblicato i risultati della sua indagine settoriale sulla concorrenza relativa all’internet degli oggetti di consumo. La relazione finale e il documento di lavoro che la acc ...

Ndombele, adesso c'è il PSG Giocatore che la Juve ha preferito non valutare nell'ambito dell'interesse del Tottenham per McKennie, Tanguy Ndombele, centrocampista classe 1996 della nazionale francese e ...

