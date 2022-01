L’impresa di Biden è la salvezza delle istituzioni americane

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 2021, primo anno della sua presidenza, è stato dominato dalle scelte spesso coraggiose, altre volte discutibili di Joe. Abbiamo raccontato il suo calcolo audace, ma anche le circostanze politiche economiche e sociali che lo hanno spinto ad abbracciare un programma molto spostato a sinistra, pur guidando un Paese che è sempre stato più liberista che assistenzialista e che teme, anche nel suo elettorato democratico, l’ingerenza dello Stato e una sua eccessiva espansione in campo economico.si è convinto che sono maturate le condizioni per un almeno parziale mutamento di rotta e ha adottato un programma che ha il sapore di una condanna senza appello di quarant’anni di reaganomics e, anche, come abbiamo visto, di una parziale sconfessione della linea prudente seguita dai suoi predecessori progressisti: Bill Clinton e Barack Obama. Abbiamo ...