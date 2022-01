Liga | giornata 21 | poker del Betis | rallenta il Siviglia

Advertising

infoitsport : Pronostico Getafe-Granada 20 Gennaio: 21ª Giornata di Liga Spagnola - CalcioPillole : il #Getafe vince in casa contro il #Granada nel match serale della 21a giornata di #Liga. I madrileni scacciano mom… - sportli26181512 : Liga: Getafe-Granada LIVE: Torna in campo la Liga con una partita della 21esima giornata e un'altra partita rinviat… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Getafe Vs #Granada è una partita della ventunesima giornata della Liga spagnola che si giocherà stasera a… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Valencia Vs #Siviglia è una gara valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola che si giocherà st… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga giornata

... in campo anche Ligue 1, Bundesliga, Premier League eTornano i due principali campionati ...Serie A dove alle 20.45 scenderanno in campo Hellas Verona e Bologna per aprire la 23esima. In ...Commenta per primo Torna in campo lacon una partita della 21esimae un'altra partita rinviata, Maiorca - Real Sociedad. Alle 19 il fischio d'inizio di Getafe quartultimo che sfida il Granada , imbattuto da cinque partite.A sfidarsi in questa partita di Liga saranno il Getafe padrone di casa ed il Granada, ecco quindi per voi analisi e relativo pronostico. In alternativa per i più esigenti consiglio invece l’esito x (m ...Serata da ricordare per Borja Mayoral, che bagna il suo ritorno in Spagna con la rete del 4-2. Pareggio del Granada tre minuti più tardi: assist di Molina e tiro di prima intenzione di Suarez. L'ex ro ...