Liga | crollo Espanyol | il Betis vince 4-1 ed è terzo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La stagione magica delnon sembra finire. La squadra di Pellegrini travolge in trasferta l’per 4-1 e si porta alposto, con sette punti (ma con due partite in più) di margine dall’Atletico Madrid e a -5 dai rivali cittadini del Siviglia. Eppure sono i padroni di casa a partire meglio. Al 14? de Tomas porta in vantaggio i suoi su assist di Gil. Al 31? c’è il pareggio con il rigore di Iglesias, seguito dal 2-1 di Rodriguez su intuizione di Fekir. Nella ripresa l’non riesce a reagire e al 53? Iglesias firma la sua doppietta. Strada in discesa per ilche al 76? trova anche il poker con Willian Josè su assist del solito Fekir. L’perde la seconda partita delle ultime tre e resta a ventisette punt in classifica. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Liga crollo

Sportface.it

Il decennio si chiuse con ilpilotato per tappe dell'impero sovietico con una trattativa tra ... per prima la "Veneta " e poi quella lombarda. Io passai molte settimane come cronista sia ...Nelle partite odierne della 17a giornata diil Real Madrid batte nel derby della capitale spagnola l'Atletico per 2 - 0 con gol di Benzema ...oggi ha travolto per 4 - 0 una Real Sociedad in...Liga, crollo Espanyol in casa: il Betis vince 4-1 e consolida il terzo posto in classifica. Gran partita di Iglesias e Fekir ...Il giocatore turco è rientrato in campo dopo diversi mesi, ma a soprendere sono state le sue condizioni fisiche, al di sotto delle attese.