L’ex cameriera del principe Andrea rivela i suoi capricci e le manie

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Si tratta di un periodo molto incerto per il, che deve fare i conti con un processo per abusi sessuali che lo trascinerà in tribunale nelle prossime settimane. Alla notizia del processo, però, si è affiancata anche quella della rinuncia ai titoli militari e alle onorificenze. La sua posizione, dunque, è al momento … L'articolo proviene da Velvet Gossip.