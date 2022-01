L’Everton sta diventando il Genoa inglese, e Moshiri rilancia: «Ecco altri 100 milioni» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Fatte le dovute proporzioni, L’Everton sta diventando il Genoa della Premier League. Cacciato Benitez non riesce a trovare un allenatore che prenda in mano le redini della crisi. Nel frattempo l’azionista di maggioranza, Farhad Moshiri, ha riaffermato il suo impegno con un’ulteriore iniezione di cash: 100 milioni di sterline. Moshiri – che sta affrontando la tempesta della critiche di tifosi e stampa – ha cercato di rassicurare l’ambiente con una lettera aperta in cui riconosce la serie di risultati “deludenti”: “Capisco la frustrazione provata da tutti coloro che amano L’Everton a causa della nostra forma incoerente nelle ultime stagioni, nonostante i significativi investimenti nella squadra”. Moshiri ha già speso circa 500 milioni di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) Fatte le dovute proporzioni,staildella Premier League. Cacciato Benitez non riesce a trovare un allenatore che prenda in mano le redini della crisi. Nel frattempo l’azionista di maggioranza, Farhad, ha riaffermato il suo impegno con un’ulteriore iniezione di cash: 100di sterline.– che sta affrontando la tempesta della critiche di tifosi e stampa – ha cercato di rassicurare l’ambiente con una lettera aperta in cui riconosce la serie di risultati “deludenti”: “Capisco la frustrazione provata da tutti coloro che amanoa causa della nostra forma incoerente nelle ultime stagioni, nonostante i significativi investimenti nella squadra”.ha già speso circa 500di ...

