Letta vede Renzi, poi sente Salvini: "Incontriamoci domani", svolta per il Quirinale (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'incontro per convincerlo. E, convincendolo, convincersi che sì, è quella l'unica strada. La strada che porta a Mario Draghi. Per questo, insomma, Enrico Letta ha fissato in agenda un incontro che forse potrebbe rivelarsi decisivo: quello con Matteo Salvini. "Avverrà, avverrà", spiegano leghisti d'alto rango. "Nelle prossime ore potrebbero vedersi", confermano al Nazareno. Un'accelerazione segnata anche da un altro faccia a faccia. Quello tra Letta e Matteo Renzi. I due migliori nemici che si rivedono alla vigilia della più decisiva delle scadenze. La colazione di lavoro è avvenuta a Palazzo Giustianiani, nell'ufficio del senatore di Scandicci: lo stesso che stamane, in un'intervista alla Stampa, ha spiegato che l'idea di bruciare Draghi nel segreto dell'urna sarebbe una follia che nessuno può ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'incontro per convincerlo. E, convincendolo, convincersi che sì, è quella l'unica strada. La strada che porta a Mario Draghi. Per questo, insomma, Enricoha fissato in agenda un incontro che forse potrebbe rivelarsi decisivo: quello con Matteo. "Avverrà, avverrà", spiegano leghisti d'alto rango. "Nelle prossime ore potrebberorsi", confermano al Nazareno. Un'accelerazione segnata anche da un altro faccia a faccia. Quello trae Matteo. I due migliori nemici che si rivedono alla vigilia della più decisiva delle scadenze. La colazione di lavoro è avvenuta a Palazzo Giustianiani, nell'ufficio del senatore di Scandicci: lo stesso che stamane, in un'intervista alla Stampa, ha spiegato che l'idea di bruciare Draghi nel segreto dell'urna sarebbe una follia che nessuno può ...

