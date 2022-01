L’elezione del Presidente della Repubblica. Una questione di Costituzione (Di venerdì 21 gennaio 2022) La prossima scadenza del settennato dell’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le elezioni per la nomina del suo successore sono l’occasione per un approfondimento di tale importante figura costituzionale, che l’articolo 87 della Costituzione definisce “Capo dello Stato, che garantisce l’unità nazionale”. Egli è inoltre garante dell’equilibrio dei poteri, snodo essenziale tra parlamento e governo. Il Titolo II, negli articoli che vanno dall’art. 83 al 91, è interamente dedicato al Presidente della Repubblica. Come è noto, la Carta è stata scritta dai costituenti come manifesto antifascista, come barriera contro ogni nuova tentazione autoritaria. Il ricordo ancora recente del regime fascista, di quella dittatura intollerante e ... Leggi su leurispes (Di venerdì 21 gennaio 2022) La prossima scadenza del settennato dell’attuale, Sergio Mattarella, e le elezioni per la nomina del suo successore sono l’occasione per un approfondimento di tale importante figura costituzionale, che l’articolo 87definisce “Capo dello Stato, che garantisce l’unità nazionale”. Egli è inoltre garante dell’equilibrio dei poteri, snodo essenziale tra parlamento e governo. Il Titolo II, negli articoli che vanno dall’art. 83 al 91, è interamente dedicato al. Come è noto, la Carta è stata scritta dai costituenti come manifesto antifascista, come barriera contro ogni nuova tentazione autoritaria. Il ricordo ancora recente del regime fascista, di quella dittatura intollerante e ...

