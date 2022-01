L’efficacia dell’obbligo vaccinale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella settimana dal 12 al 18 gennaio si è registrato un lieve aumento dei nuovi vaccinati contro il Covid, che sono passati a 510.742 rispetto ai 496.969 della settimana precedente (+2,8 per cento). Ma il dato più notevole riguarda le prime dosi per gli over 50, a seguito dell’obbligo vaccinale introdotto con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 gennaio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale due giorni dopo. In questa fascia anagrafica i nuovi vaccinati sono 128.966 (+28,1 per cento rispetto alla settimana precedente). Questi i dati contenuti nell’ultimo rapporto pubblicato dalla Fondazione Gimbe. Più nel dettaglio, la media mobile a 7 giorni dei nuovi vaccinati oltre i 50 anni è passata da 9.549 dell’8 gennaio a 19.845 del 15 gennaio, per poi stabilizzarsi intorno a quota 18.500. Il dato fornito da Gimbe in realtà non mostra ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella settimana dal 12 al 18 gennaio si è registrato un lieve aumento dei nuovi vaccinati contro il Covid, che sono passati a 510.742 rispetto ai 496.969 della settimana precedente (+2,8 per cento). Ma il dato più notevole riguarda le prime dosi per gli over 50, a seguitointrodotto con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 gennaio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale due giorni dopo. In questa fascia anagrafica i nuovi vaccinati sono 128.966 (+28,1 per cento rispetto alla settimana precedente). Questi i dati contenuti nell’ultimo rapporto pubblicato dalla Fondazione Gimbe. Più nel dettaglio, la media mobile a 7 giorni dei nuovi vaccinati oltre i 50 anni è passata da 9.549 dell’8 gennaio a 19.845 del 15 gennaio, per poi stabilizzarsi intorno a quota 18.500. Il dato fornito da Gimbe in realtà non mostra ...

