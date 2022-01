Le riprese di Rocco Schiavone 5 al via da febbraio, primi dettagli sulla trama (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il set di Rocco Schiavone 5 riaprirà molto presto. Secondo quanto affermato dal sito AostaSera.it, le riprese dovrebbero iniziare a febbraio, forse anche marzo di quest’anno, dopo la conferma dell’Assessore regionale al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz e della Direttrice di Film Commission Vda Alessandra Miletto. Il materiale per i nuovi episodi non manca; la trama della quinta stagione dovrebbe infatti basarsi su Vecchie conoscenze, il nuovo romanzo di Antonio Manzini uscito nel giugno dello scorso anno. Nel libro, Schiavone si trova a indagare sull’omicidio di una nota professoressa di storia dell’arte in pensione. Mentre il vicequestore Schiavone scava nella vita della vittima, tra il figlio inconcludente, l’ex marito, l’amante invidioso e l’ambiente colto e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il set di5 riaprirà molto presto. Secondo quanto affermato dal sito AostaSera.it, ledovrebbero iniziare a, forse anche marzo di quest’anno, dopo la conferma dell’Assessore regionale al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz e della Direttrice di Film Commission Vda Alessandra Miletto. Il materiale per i nuovi episodi non manca; ladella quinta stagione dovrebbe infatti basarsi su Vecchie conoscenze, il nuovo romanzo di Antonio Manzini uscito nel giugno dello scorso anno. Nel libro,si trova a indagare sull’omicidio di una nota professoressa di storia dell’arte in pensione. Mentre il vicequestorescava nella vita della vittima, tra il figlio inconcludente, l’ex marito, l’amante invidioso e l’ambiente colto e ...

