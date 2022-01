Le Regioni al Governo: cambiate le regole sulla quarantena a scuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Conferenza delle Regioni è stata convocata martedì a Roma per chiedere al Governo di "passare dalla divisione a colori dell'Italia in base al rischio Covid nelle Regioni a una divisione soggettiva tra vaccinati e non vaccinati, di non conteggiare i positivi asintomatici ricoverati in ospedale per altre patologie e di rivedere le regole per il sistema scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Conferenza delleè stata convocata martedì a Roma per chiedere aldi "passare dalla divisione a colori dell'Italia in base al rischio Covid nellea una divisione soggettiva tra vaccinati e non vaccinati, di non conteggiare i positivi asintomatici ricoverati in ospedale per altre patologie e di rivedere leper il sistema scolastico". L'articolo .

Advertising

AgenziaASI : Fisco. de Bertoldi (FdI): dopo Trentino anche altre Regioni chiedano a governo introduzione moneta fiscale… - TV7Benevento : Governo: Cdm impugna leggi regioni Sardegna, Sicilia e Umbria... - FrancaMaglie : @Alberto_Cirio È ora di finirla con la Disinformazione e la Discriminazione.....!!! Basta ripetere le menzogne del… - paoloigna1 : RT @vitalbaa: Il governo non impugnerà le ordinanze di Sicilia e Calabria che hanno previsto basti il GP base, e non il Super GP, per passa… - AgenziaOpinione : SEN. DE BERTOLDI (FDI) * FISCO: « DOPO IL TRENTINO ANCHE ALTRE REGIONI CHIEDANO AL GOVERNO L’INTRODUZIONE DELLA MON… -