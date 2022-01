Le carte italiane nel risiko ucraino. Parla Vershbow (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vladimir Putin non si accontenterà dell’Ucraina. “Vuole riscrivere l’ordine internazionale post-Guerra Fredda”. Ne è convinto Alexander Vershbow, che con la Russia ha una certa confidenza. Già ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, è stato vicesegretario della Nato e oggi è membro dell’Atlantic Council. Di fronte a un probabile sconfinamento russo oltre il Donbas, Europa e America “devono reagire all’unisono”. E l’Italia “può far sentire la sua voce più di altri”. Ambasciatore, l’incontro a Ginevra tra Antony Blinken e Sergei Lavrov basta a spegnere la polveriera? Non ne sono sicuro. Temo sia questione di giorni prima che Putin dia inizio alle operazioni. Dobbiamo prepararci al peggio. Ho una sola consolazione. Quale? Non credo che Putin abbia preso una decisione finale. Vuole sondare il terreno, capire quali concessioni può ottenere minacciando l’uso della forza. ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vladimir Putin non si accontenterà dell’Ucraina. “Vuole riscrivere l’ordine internazionale post-Guerra Fredda”. Ne è convinto Alexander, che con la Russia ha una certa confidenza. Già ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, è stato vicesegretario della Nato e oggi è membro dell’Atlantic Council. Di fronte a un probabile sconfinamento russo oltre il Donbas, Europa e America “devono reagire all’unisono”. E l’Italia “può far sentire la sua voce più di altri”. Ambasciatore, l’incontro a Ginevra tra Antony Blinken e Sergei Lavrov basta a spegnere la polveriera? Non ne sono sicuro. Temo sia questione di giorni prima che Putin dia inizio alle operazioni. Dobbiamo prepararci al peggio. Ho una sola consolazione. Quale? Non credo che Putin abbia preso una decisione finale. Vuole sondare il terreno, capire quali concessioni può ottenere minacciando l’uso della forza. ...

