Lazio, rischio rinvio con l'Atalanta: i bergamaschi rimandano la partenza a domattina (Di venerdì 21 gennaio 2022) A praticamente 24 ore da Lazio - Atalanta si addensa qualche nube sulla possibile disputa della gara. I nerazzurri non hanno lasciato Bergamo in serata per raggiungere la Capitale come da programma. ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) A praticamente 24 ore dasi addensa qualche nube sulla possibile disputa della gara. I nerazzurri non hanno lasciato Bergamo in serata per raggiungere la Capitale come da programma. ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #LazioAtalanta, UFFICIALE: nuovi casi #Covid tra i bergamaschi, partenza rinviata e match a rischio - calciomercatoit : #LazioAtalanta, UFFICIALE: nuovi casi #Covid tra i bergamaschi, partenza rinviata e match a rischio - infoitsport : Sky: L'Atalanta non è partita per Roma, è a rischio la partita con la Lazio di domani sera - ilNapolista - infoitsport : Lazio-Atalanta a rischio rinvio? Cosa sta succedendo - infoitsport : Atalanta, posticipata la partenza per Roma: attesa per i tamponi, a rischio la gara con la Lazio -