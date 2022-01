Lavoro: Euro&Promos cerca addetti sanificazioni, magazzinieri e carrellisti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Labitalia) - addetti alle pulizie e sanificazioni, addetti al magazzino, carrellisti, manutentori, bibliotecari: li cerca Euro&Promos, azienda friulana che è uno dei grandi player nazionali del settore che in questo momento offre opportunità ad oltre 50 figure professionali in tutta Italia. La pandemia e l'emergenza Covid19 hanno cambiato in maniera profonda le abitudini degli italiani che hanno rivalutato la funzione e il peso sociale delle attività di pulizia e sanificazione, intese come interventi preventivi. Le attività di cleaning, se svolte con professionalità, portano infatti a ridurre le possibilità di contagio. È cambiata quindi la concezione di questi servizi: oggi sono i cittadini e i collaboratori delle aziende a chiedere nuove e maggiori garanzie. La sensibilità verso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Labitalia) -alle pulizie eal magazzino,, manutentori, bibliotecari: liEuro&Promos, azienda friulana che è uno dei grandi player nazionali del settore che in questo momento offre opportunità ad oltre 50 figure professionali in tutta Italia. La pandemia e l'emergenza Covid19 hanno cambiato in maniera profonda le abitudini degli italiani che hanno rivalutato la funzione e il peso sociale delle attività di pulizia e sanificazione, intese come interventi preventivi. Le attività di cleaning, se svolte con professionalità, portano infatti a ridurre le possibilità di contagio. È cambiata quindi la concezione di questi servizi: oggi sono i cittadini e i collaboratori delle aziende a chiedere nuove e maggiori garanzie. La sensibilità verso ...

