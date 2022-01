L’Austria approva l’obbligo vaccinale per tutti gli over 18 (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Austria è la prima Nazione dell’Unione Europea ad aver approvato l’obbligo del vaccino contro il Covid-19: interesserà tutte le persone sopra i 18 anni che risiedono nei nove Laender (regioni). L’Austria, Paese ‘cuscinetto’ tra Germania e Italia dove vivono nove milioni di persone, è stato particolarmente deciso sin dall’inizio della pandemia di Covid-19 ad arginare i contagi tanto da allestire ben quattro lockdown in meno di due anni: questa sera ha approvato l’obbligo vaccinale che scatterà da febbraio. Resta da definire se l’obbligo scatterà già dal primo giorno del prossimo mese oppure dal 4, ma questa è puramente una questione tecnica. Il Parlamento austriaco, al termine di un lungo ed animato dibattito, ha approvato con 137 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)è la prima Nazione dell’Unione Europea ad avertodel vaccino contro il Covid-19: interesserà tutte le persone sopra i 18 anni che risiedono nei nove Laender (regioni)., Paese ‘cuscinetto’ tra Germania e Italia dove vivono nove milioni di persone, è stato particolarmente deciso sin dall’inizio della pandemia di Covid-19 ad arginare i contagi tanto da allestire ben quattro lockdown in meno di due anni: questa sera hatoche scatterà da febbraio. Resta da definire sescatterà già dal primo giorno del prossimo mese oppure dal 4, ma questa è puramente una questione tecnica. Il Parlamento austriaco, al termine di un lungo ed animato dibattito, hato con 137 ...

Advertising

TgLa7 : L'#Austria approva obbligo vaccinazione, primo paese in Ue. Il via libera dal Parlamento dopo ore di dibattito in a… - fanpage : Ultim'ora L’Austria approva l'obbligo vaccinazione: entrerà in vigore il 4 febbraio, è il primo Paese europeo a fa… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - EugenioDiBrino : RT @LaStampa: Austria, Parlamento approva l’obbligo vaccinale. In Francia Super Green Pass dal 2 febbraio - spiderenne : RT @TgLa7: L'#Austria approva obbligo vaccinazione, primo paese in Ue. Il via libera dal Parlamento dopo ore di dibattito in aula https://t… -