Latina | sequestrato d’urgenza terreno di 90 000mq | «Disboscamento non autorizzato»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 gennaio 2022) E’ stato eseguito nel Comune diun sequestro preventivo urgente di undi circa 90.000 mq per eradicazione abusiva di un’area boscata. A portare a termine l’operazione i militari del NIPAAF (Nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) che hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro urgente. Oggetto della confisca undell’estensione di circa mq. 90.000,00 di proprietà di una società avente sede a Verona.: eradicazione non autorizzata, scatta il sequestro Le indagini condotte dal Nucleo Investigativo hanno accertato che si stavano eseguendo lavori preliminari riguardanti l’eradicazione di un’area boscata che si era costituita in modo naturale nel corso del tempo di cui facevano parte essenze vegetali tipiche della macchia mediterranea come: “Fillirea, Erica e ...