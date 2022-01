Lampedusa: arrivano altri 395 migranti, hotspot di nuovo al collasso. In 2 giorni sbarcati in 500 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nell'hotspot, a fronte di una capienza di 250 posti, si trovano attualmente 570 persone. In poco più di 24 ore, infatti, sulla più grande delle Pelagie, dopo settimane di tregua dovuta alle cattive condizioni meteo, sono approdati oltre 500 migranti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nell', a fronte di una capienza di 250 posti, si trovano attualmente 570 persone. In poco più di 24 ore, infatti, sulla più grande delle Pelagie, dopo settimane di tregua dovuta alle cattive condizioni meteo, sono approdati oltre 500L'articolo proviene da Firenze Post.

