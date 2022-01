L’allarme dei medici internisti: «Siamo a 20 mila ricoveri: vicini allo tsunami della prima ondata» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le persone ricoverate in Italia con o per Covid-19 toccano ormai quasi quota 20 mila. Un numero assai vicino a quei 25 mila «dello tsunami della prima ondata nella primavera 2020», in area medica. A scattare la preoccupante fotografia è la Federazione internisti ospedalieri (Fadoi), attraverso un sondaggio portato avanti in 14 giorni all’inizio della settimana in Lombardia, Piemonte, Toscana, Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, ovvero più del 70% della popolazione italiana. Molti ricoveri sono sì causati da patologie altre, ma ciò «non allenta la pressione sugli ospedali». Perché «l’impatto dei positivi asintomatici sui ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le persone ricoverate in Italia con o per Covid-19 toccano ormai quasi quota 20. Un numero assai vicino a quei 25«dellonellavera 2020», in area medica. A scattare la preoccupante fotografia è la Federazioneospedalieri (Fadoi), attraverso un sondaggio portato avanti in 14 giorni all’iniziosettimana in Lombardia, Piemonte, Toscana, Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, ovvero più del 70%popolazione italiana. Moltisono sì causati da patologie altre, ma ciò «non allenta la pressione sugli ospedali». Perché «l’impatto dei positivi asintomatici sui ...

