La strana parabola del viziato Ousmane Dembélé

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Doveva essere la nuova legacy. Avrebbe dovuto diventare il giocatore simbolo di un passaggio generazionale. Nel momento del suo acquisto, nel lontano 2017,era stato scelto come l’erede ufficiale di un certo Neymar Jr. Per lui, il Barcellona aveva anche sborsato 100 mln più 40 di bonus al Borussia Dortmund, ultima squadra nel quale il talento francese aveva brillato. Ma il suo passaggio al Barça ha di fatto mostrato i limiti di un ragazzo forse ancora troppo acerbo caratterialmente. 5 anni dopo la sua firma con club catalano, il quasi 25enne nazionale francese ha avuto tempo e modo di poter prolungare il suo contratto con il Barcellona, in scadenza a Giugno. A nulla sono serviti i vari tentativi del direttore sportivo Mateu Alemany, il giocatore ha sempre tergiversato, fino al capolinea imposto dalla società. “Ci sembra ovvio che il ...

Da nuova stella del Barça a i problemi con dirigenza ed allenatori. Il talentino francese ormai è fuori dai piani di Xavi ...