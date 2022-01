La sfida vinta. La facoltà di medicina a Salerno (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Salvatore Memoli La recente pubblicazione del libro La sfida vinta dell’Università di Salerno Visione Progetto Storia della facoltà di medicina di Raimondo Pasquino e Mariano Ragusa Editoriale Scientifica ci offre la possibilità di rileggere una pagina attiva di storia politica locale.Non sono molti gli anni trascorsi dalla data di nascita della facoltà di medicina a Salerno Fisciano, però sono tanti, troppo, gli anni da quando si parlava di questa realizzazione che affiorava nei programmi politici e nei salotti cittadini, come argomento buono per qualificare il livello degli interlocutori. Se ne parlava tanto ma non esistevano atti certi per il decollo di un’idea importante che non poteva mancare nella città e nel territorio della Scuola Medica ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Salvatore Memoli La recente pubblicazione del libro Ladell’Università diVisione Progetto Storia delladidi Raimondo Pasquino e Mariano Ragusa Editoriale Scientifica ci offre la possibilità di rileggere una pagina attiva di storia politica locale.Non sono molti gli anni trascorsi dalla data di nascita delladiFisciano, però sono tanti, troppo, gli anni da quando si parlava di questa realizzazione che affiorava nei programmi politici e nei salotti cittadini, come argomento buono per qualificare il livello degli interlocutori. Se ne parlava tanto ma non esistevano atti certi per il decollo di un’idea importante che non poteva mancare nella città e nel territorio della Scuola Medica ...

