La Serie A in campo per la 23ª giornata: si gioca Milan-Juventus, curiosità e quote del big match (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il campionato di Serie A torna subito in campo per la 23esima giornata. Domenica sera si accendono le luci a San Siro per una sfida che potrebbe avere ripercussioni sia in chiave scudetto che in ottica Champions. Il Milan di Pioli, dopo lo scivolone interno con lo Spezia, cerca riscatto contro l’avversario di sempre, la Juventus. Una partita in perfetto equilibrio, secondo gli esperti di Sisal matchpoint, tanto che la vittoria di una delle due è offerta a 2,70 mentre la divisione della posta è in quota a 3,20. La formazione di Allegri è diventata una sorta di incubo per i rossoneri nelle ultime 9 stagioni: 14 successi juventini, 3 rossoneri e un solo pareggio, nella gara di andata di quest’anno. Probabile che entrambe trovino la via della rete tanto che il Goal, a 1,65, è più ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il campionato diA torna subito inper la 23esima. Domenica sera si accendono le luci a San Siro per una sfida che potrebbe avere ripercussioni sia in chiave scudetto che in ottica Champions. Ildi Pioli, dopo lo scivolone interno con lo Spezia, cerca riscatto contro l’avversario di sempre, la. Una partita in perfetto equilibrio, secondo gli esperti di Sisalpoint, tanto che la vittoria di una delle due è offerta a 2,70 mentre la divisione della posta è in quota a 3,20. La formazione di Allegri è diventata una sorta di incubo per i rossoneri nelle ultime 9 stagioni: 14 successi juventini, 3 rossoneri e un solo pareggio, nella gara di andata di quest’anno. Probabile che entrambe trovino la via della rete tanto che il Goal, a 1,65, è più ...

Advertising

EnricoTurcato : 13 gennaio Milan-Genoa coppa 17 gennaio Milan-Spezia Serie A 19 gennaio #InterEmpoli coppa 22 gennaio Inter-Venezia… - lapoelkann_ : Ho visto casualmente il Presidente in FIGC ed è stato un incontro cordiale. Dispiace se qualcuno ha rancore nei no… - TuttoMercatoWeb : Juventus, Allegri: 'Non possiamo giocare sempre nella metà campo avversaria' - Alexquellovero : @ChrisElMuss Botman in serie A fa 3 rigori a partita ahahah lento e impacciato. Se vuoi avere la difesa perfetta fa… - TargatoCN : Calcio Serie D: domenica si torna in campo, rinviate sei partite su dieci nel girone A -