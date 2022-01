La senatrice Vono lascia Italia viva per entrare in Forza Italia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lunedì inizieranno le votazioni per il nuovo presidente della Repubblica e il gruppo di Italia viva si presenterà con un grande elettore in meno. Questa mattina ha annunciato la fuoriuscita la senatroce Silvia Vono, che aderirà a Forza Italia. "Una scelta maturata ormai da agosto scorso quando il partito ha gestito in maniera tragicomica le elezioni regionali nella mia Calabria", ha detta la Vono in mattinata. La senatrice si è detta "profondamente delusa" dall'atteggiamento del partito nei confronti dei singoli parlamenatri, valorizzati, a suo dire, solo nell'imminenza per l'appunto della partita Quirinale. "Il territorio - prosegue - è al centro del mio mandato parlamentare. Un territorio fatto di donne e uomini che mi hanno dato ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lunedì inizieranno le votazioni per il nuovo presidente della Repubblica e il gruppo disi presenterà con un grande elettore in meno. Questa mattina ha annunciato la fuoriuscita la senatroce Silvia, che aderirà a. "Una scelta maturata ormai da agosto scorso quando il partito ha gestito in maniera tragicomica le elezioni regionali nella mia Calabria", ha detta lain mattinata. Lasi è detta "profondamente delusa" dall'atteggiamento del partito nei confronti dei singoli parlamenatri, valorizzati, a suo dire, solo nell'imminenza per l'appunto della partita Quirinale. "Il territorio - prosegue - è al centro del mio mandato parlamentare. Un territorio fatto di donne e uomini che mi hanno dato ...

