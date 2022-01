La Salernitana ha consegnato alla Lega Serie A la lista del “gruppo atleti”, in serata l’esito dei tamponi (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Salernitana ha consegnato alla Lega Serie A la lista dei 25 calciatori del gruppo-atleti in base alla quale si calcolerà il 35% necessario per giocare contro il Napoli (devono esserci massimo 8 positivi su 25). La lista è riportata da Salernitananews.it. Nell’elenco non figurano nuovi acquisti, non ancora ufficialmente ingaggiati. In lista vanno inseriti i calciatori over fino ad un massimo di 25 (17 liberi, 4 cresciuti in un vivaio italiano e altrettanti formati nel settore giovanile del club in questione). Le squadre che, come la Salernitana, hanno slot vuoti, spiega il sito salernitano, (i granata non hanno i 4 giocatori cresciuti nel proprio vivaio) devono ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) LahaA ladei 25 calciatori delin basequale si calcolerà il 35% necessario per giocare contro il Napoli (devono esserci massimo 8 positivi su 25). Laè riportata danews.it. Nell’elenco non figurano nuovi acquisti, non ancora ufficialmente ingaggiati. Invanno inseriti i calciatori over fino ad un massimo di 25 (17 liberi, 4 cresciuti in un vivaio italiano e altrettanti formati nel settore giovanile del club in questione). Le squadre che, come la, hanno slot vuoti, spiega il sito salernitano, (i granata non hanno i 4 giocatori cresciuti nel proprio vivaio) devono ...

