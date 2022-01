La ricetta di Ricciardi: 'Fuori dalla pandemia in otto giorni se ...' (Di venerdì 21 gennaio 2022) 'Prevenire è meglio che curare'. Detta, e scritta, in parole molto semplici è la posizione di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un'intervista a Repubblica ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 gennaio 2022) 'Prevenire è meglio che curare'. Detta, e scritta, in parole molto semplici è la posizione di Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un'intervista a Repubblica ...

Advertising

bizcommunityit : “Così fuori dal Covid in 8 giorni”. A Coffee Break la soluzione finale di Walter Ricciardi - pl1952 : “Così fuori dal Covid in 8 giorni”. A Coffee Break la soluzione finale di Walter Ricciardi - GianandreaGorla : RT @GeMa7799: “Così fuori dal Covid in 8 giorni”. A Coffee Break la soluzione finale di Walter Ricciardi.,.INCAPACI, VOGLIONO LA DITTATURA… - GeMa7799 : “Così fuori dal Covid in 8 giorni”. A Coffee Break la soluzione finale di Walter Ricciardi.,.INCAPACI, VOGLIONO LA… - viralvideovlogs : RT @tempoweb: “Così fuori dal #Covid in 8 giorni”. La soluzione finale di #Ricciardi, che dà dei matti agli inglesi #covid19 #tamponi #coff… -