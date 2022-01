La regista di “Twilight” ricorda le audizioni di Robert Pattinson e Kristen Stewart

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo aver sventato una trama totalmente diversa per, laCatherine Hardwicke ha riavvolto il nastro e, in preda alla nostalgia, ha svelato alcuni dettagli relativi alledi. La saga diè tratta dai rispettivi romanzi di Stephenie Meyer. La storia ha avuto già una forte spinta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

3cinematographe : Il provino per Twilight è avvenuto sul letto della regista, dove Robert Pattinson e Kristen Stewart si sono baciati… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: «Twilight», la regista: Avevo paura che Pattinson e Stewart facessero sesso perché lei era minorenne - Corriere : «Twilight», la regista: Avevo paura che Pattinson e Stewart facessero sesso perché lei era minorenne - GianlucaOdinson : Twilight, parla la regista: 'Al provino Kristen Stewart e Robert Pattinson si sono baciati sul mio letto' -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Twilight, parla la regista: 'Al provino Kristen Stewart e Robert Pattinson si sono baciati sul mio letto'… -

Ultime Notizie dalla rete : regista Twilight

Robert Pattinson e ildi Parasite Bong Joon - ho insieme in un film di fantascienza Dopo Harry Potter e la saga di, nelle quali ha interpretato rispettivamente lo sfortunato mago Cedric Diggory e il ...... durante il quale si è soffermata su un provino realizzato per il primodel 2008, del quale fu, svelando alcuni dettagli inediti su quell'audizione che vide coinvolti i protagonisti ...Dopo i vari trailer, Matt Reeves e Michael Giacchino hanno voluto regalare ai fan il tema principale della colonna sonora di The Batman!In tanti non vedono l’ora di vederlo nei panni di Batman, nel frattempo Robert Pattinson continua a costruire sempre più una carriera artistica di primo livello scegliendo accuratamente i registi con ...