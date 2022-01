La Regione Lazio ricorda Willy “l’eroe buono”: l’iniziativa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Giovedì 20 gennaio 2022, Willy avrebbe compiuto 23 anni se non fosse stato strappato alla vita stessa in seguito ad un pestaggio avvenuto a Colleferro il 6 settembre del 2020. Secondo quanto emerso dalle indagini, il fatto si è consumato ad opera dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. A quasi un anno e mezzo dalla tragica scomparsa di Willy, nasce oggi un progetto che celebra la memoria del ragazzo. l’iniziativa è rivolta a tutte le scuole superiori del Lazio, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di violenza. Willy l’eroe buono: premio alla memoria e finanziamento per il nuovo giardino di Colleferro L’istituzione del Premio dal nome Willy Monteiro Duarte e il progetto di riqualificazione della Piazza Bianca ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) Giovedì 20 gennaio 2022,avrebbe compiuto 23 anni se non fosse stato strappato alla vita stessa in seguito ad un pestaggio avvenuto a Colleferro il 6 settembre del 2020. Secondo quanto emerso dalle indagini, il fatto si è consumato ad opera dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. A quasi un anno e mezzo dalla tragica scomparsa di, nasce oggi un progetto che celebra la memoria del ragazzo.è rivolta a tutte le scuole superiori del, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di violenza.: premio alla memoria e finanziamento per il nuovo giardino di Colleferro L’istituzione del Premio dal nomeMonteiro Duarte e il progetto di riqualificazione della Piazza Bianca ...

