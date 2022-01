La Regione acquisirà la Casa del giudice Rosario Livatino a Canicattì (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Casa in cui visse il giudice Rosario Livatino, a Canicattì (Ag), sarà acquisita dalla Regione Siciliana. Lo ha stabilito la Giunta regionale allo scopo di inserire l’immobile di particolare interesse storico-culturale nella “Rete delle Case Museo”. L’intento è di valorizzare la Casa dove il magistrato, assassinato dalla mafia nel 1990 e proclamato Beato il 9 maggio dello scorso anno, il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lain cui visse il, a(Ag), sarà acquisita dallaSiciliana. Lo ha stabilito la Giunta regionale allo scopo di inserire l’immobile di particolare interesse storico-culturale nella “Rete delle Case Museo”. L’intento è di valorizzare ladove il magistrato, assassinato dalla mafia nel 1990 e proclamato Beato il 9 maggio dello scorso anno, il Mattino di Sicilia.

Advertising

ScrivoLibero : La casa in cui visse il giudice Rosario Livatino, a Canicattì (Ag), sarà acquisita dalla Regione Siciliana. Lo ha s… - MarialleB : #Sicilia, Regione acquisirà la casa del giudice #Livatino a #Canicattì - GDS_it : La casa di Canicattì in cui visse il beato giudice Rosario #Livatino, ucciso dai #mafiosi, sarà acquisita dalla Reg… - LiveSicilia : La Regione acquisirà la casa in cui visse il giudice Livatino - GiornaleLORA : La Regione acquisirà la casa del giudice Rosario Livatino a Canicattì -

Ultime Notizie dalla rete : Regione acquisirà Canicattì, l'abitazione del giudice Livatino diventa Casa museo Il piano per rilevare le case dei siciliani celebri, avviato dalla Regione e annunciato dopo la ...gli atti necessari con i quali il dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana acquisirà ...

La Regione acquisirà la Casa del giudice Rosario Livatino a Canicattì La casa in cui visse il giudice Rosario Livatino, a Canicattì (Ag), sarà acquisita dalla Regione Siciliana. Lo ha stabilito la Giunta regionale allo scopo di inserire l'immobile di particolare interesse storico - culturale nella "Rete delle Case Museo". L'intento è di valorizzare la casa ...

Canicattì, la Regione acquisirà la casa del beato giudice Rosario Livatino Giornale di Sicilia Il piano per rilevare le case dei siciliani celebri, avviato dallae annunciato dopo la ...gli atti necessari con i quali il dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana...La casa in cui visse il giudice Rosario Livatino, a Canicattì (Ag), sarà acquisita dallaSiciliana. Lo ha stabilito la Giunta regionale allo scopo di inserire l'immobile di particolare interesse storico - culturale nella "Rete delle Case Museo". L'intento è di valorizzare la casa ...