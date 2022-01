La Pupa e il Secchione e Viceversa: Delia Duran voluta da Barbara D’Urso? (Di venerdì 21 gennaio 2022) La nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa sta per cominciare e stanno trapelando già delle informazioni alquanto interessanti. Alle redini ci sarà Barbara D’Urso, che dopo la chiusura di molte delle sue trasmissioni, tornerà in onda in prima serata proprio alla guida del programma sopracitato. Ad ogni modo, da poco sono trapelate due notizie che, per restare in perfetto tema “Dursiano” chiameremo due buste choc gold. La prima busta choc su La Pupa e il Secchione e Viceversa La Pupa e il Secchione e Viceversa dovrebbe tornare in onda, sempre su Canale 5, a partire da fine marzo o inizio aprile. Alle redini, come già anticipato, ci sarà Barbara D’Urso ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 21 gennaio 2022) La nuova edizione de Lae ilsta per cominciare e stanno trapelando già delle informazioni alquanto interessanti. Alle redini ci sarà, che dopo la chiusura di molte delle sue trasmissioni, tornerà in onda in prima serata proprio alla guida del programma sopracitato. Ad ogni modo, da poco sono trapelate due notizie che, per restare in perfetto tema “Dursiano” chiameremo due buste choc gold. La prima busta choc su Lae ilLae ildovrebbe tornare in onda, sempre su Canale 5, a partire da fine marzo o inizio aprile. Alle redini, come già anticipato, ci sarà...

