(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Trento, 21/01/2022) - Trento, 21/01/2022 - Quando si vuole realizzare un vigneto, quello che si pianta non consiste in una piantina o in una piccola vite, ma si tratta di quello specifico elemento che si chiama barbatella. Levengono ricavate da una vite, dalla quale viene ricavato un tralcio, che si chiama anche talea. Quindi abbiamo a che fare con un vero e proprio pezzo di vite che viene messo nel terreno, in modo che dalla parte tagliata si sviluppino le radici. Queste si chiamano barba ed è proprio da questo termine che deriva il termine barbatella. Tutto ciò è possibile anche grazie al fatto che la vite ha la capacità di rigenerarsi, di ricostruire delle parti che sono state precedentemente tagliate. Ma qual è il ciclo dellee come avviene ladellein ...

Advertising

lifestyleblogit : La produzione di barbatelle in Italia - -

Ultime Notizie dalla rete : produzione barbatelle

Adnkronos

... la quale coinvolge anche lee i trasporti, che può essere declinata in maniera ... permette un risparmio di consumo energetico e una minor emissione di C02 sia per lache per il ...... condi vino destinata al solo consumo familiare, possono richiedere le nuove piantine ... Le piantine di vite in prenotazione sono composte da mazzi di 25, fino a un massimo di 75. ...Trento, 21/01/2022 - Quando si vuole realizzare un vigneto, quello che si pianta non consiste in una piantina o in una piccola vite, ma si tratta di quello specifico elemento che si chiama barbatella.Dal vino ottenuto da uve certificate SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata) alla bottiglia in vetro riciclato, passando per il tappo di sughero certificato, fino all’etichetta st ...