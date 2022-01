La produzione della Maserati Grecale rischia di slittare all’estate (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora problemi all’orizzonte per la Maserati Grecale. Sembra, infatti, che la produzione del nuovo SUV dell’azienda bolognese sia destinata ad andare incontro ad ulteriori ritardi. Un altro rallentamento che va ad unirsi a quanto già accaduto in passato. Il debutto, infatti, era previsto a novembre, poi però era stato spostato tutto a marzo. Adesso si Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora problemi all’orizzonte per la. Sembra, infatti, che ladel nuovo SUV dell’azienda bolognese sia destinata ad andare incontro ad ulteriori ritardi. Un altro rallentamento che va ad unirsi a quanto già accaduto in passato. Il debutto, infatti, era previsto a novembre, poi però era stato spostato tutto a marzo. Adesso si

Advertising

ignaziocorrao : oltre all’aumento della produzione nazionale di #gas: tre mld dalla cartolarizzazione degli oneri sulle #bollette,… - LaStampa : Caro bollette, gas calmierato alle imprese. Si va verso il raddoppio della produzione dell’Eni - valigiablu : Cingolani: 10 miliardi per contrastare il caro bollette. Tra le proposte: riduzione degli incentivi alle rinnovabil… - GiocareOra : Sony nega le notizie sull'aumento della produzione di PS4 a causa della disponibilità di PS5 - Ali_Shinee : RT @BaekDOlli: comunque PARLIAMO DELLA SCENA IN CUI SBAGLIANO I LYRICS HAHAHA Palesemente improvvisata. Io mi sposo chi in produzione ha de… -