La nuova voce Urban di Salerno | Totino Melillo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Vierno è il singolo che lancia ufficialmente la “33db – good noise”, etichetta discografica indipendente nata ada UanmNess, Luigi Cartolano e Paolo Rosario D’Alvano. Primo membro del roster ad essere presentato è, che si prepara a pubblicare con l’etichetta il suo terzo disco ufficiale dopo un periodo di riflessione e unafase artistica più vicina alla musica. Vierno, forma dialettale di Inverno, è un brano contemporaneo con sfumature prevalentemente Trap ed R&B. Il videoclip, seguendo un concept di toni scuri e freddi ricco di simbolismi, accompagna la tematica del pezzo che ha come messaggio principale quello di spronare nel trovare la forza di affrontare con coraggio tutte le fasi di rottura o di dolore della nostra vita – intese non solo in ambito ...

Advertising

morianisergio : @mara06844397 Cara Mara, ti dovrebbe essere vietato l'uso dei social. Ma a fin di bene. Sento i rumori di cuori inf… - Bianca34874951 : RT @MoioliPress: Seguite @LaRagione_eu una nuova voce libera e indipendente nel panorama dell’informazione e della cultura Italiana. Qualit… - InsideMarketing : ?? Cosa sono e come funzionano gli #AudioEvents su #LinkedIn? La nuova funzione è molto simile a Clubhouse, il capos… - VASTANORAPP_ZE : Abbiamo deciso di dare nuova voce ai vostri progetti! PHOEBUS NEXT TOA AMPLIFICAZIONE SONORA EVAC PRO SOUND SISTEM… - nicola_sellitti : RT @MoioliPress: Seguite @LaRagione_eu una nuova voce libera e indipendente nel panorama dell’informazione e della cultura Italiana. Qualit… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova voce

ChiamamiCittà

... Missiroli: 'Leggere è tutto, readER ti permette di farlo ovunque" Musica, Ciscodei Bandabardò per un tour nel nome del compianto Erriquez... fortemente sostenuti da Coldiretti e Terranostra, per effetto dellacrisi non è sufficiente ... Il cibo infatti " aggiunge Coldiretti Puglia " è diventato laprincipale del budget delle ...(Firenze Viola) Ieri i nuovi casi erano stati quasi il doppio ... 1,6%), 97 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri, meno 6,7%). (La Voce Apuana) ...(The Walk of Fame Magazine) Alle ore 1.08, arriva la classifica provvisoria della prima serata, frutto del voto della sala stampa MASSIMO RANIERI 6 Dopo “Perdere l’amore”, anche perdere la faccia e la ...