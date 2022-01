La moglie di Amadeus torna a Sanremo | cosa farà per il Festival

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Per il secondo anno consecutivo, ildiaccoglierà Giovanna Civitillo: ladiè pronta perre all’Ariston, ma questa volta in vesti diverse da quelle della prima volta. In un’intervista a Gente, ha raccontato che, dopo aver ricevuto la proposta da parte di un noto conduttore di Rai Uno, subito si è fatta consigliare proprio da suo marito che, invece, sarà al timone della kermesse.2022,Giovanna Civitillo alGià l’anno scorso aveva ottenuto il suo esordio all’interno dell’immensa macchina sanremese, e quest’anno la presenza delladiè stata riconfermata anche se in un ruolo un po’ diverso dal precedente. Nel 2021, infatti, ...

Advertising

SilvaZupancic : @altrogiornorai1 @serenabortone La RAi tiene veramente alla famiglia ossia piuttosto che i soldi rimangono in fami… - _Ranca_ : @Angela_akz Prima o poi lo vedrà, sembra un po’ la foto di Amadeus con sua moglie yassificati - infoitcultura : Amadeus, smacco a sua moglie Giovanna? Civitillo non confermata alla guida di PrimaFestival - LabambaAlessio : SEMBRA UN PO'LA MOGLIE DI AMADEUS #uominiedonne - MartinaMontague : Continuo a pensare alla moglie di Amadeus e mi sento male. Vorrei poterle dire sei ancora in tempo, ma nella danza… -

Ultime Notizie dalla rete : moglie Amadeus

Il bello è cheha preso la canzone in gara, una cosa non scontata. Lui ne è stato subito ... Per questo, 'come rituale scaramantico, spero che ci sia miaa darmi una spinta per salire sul ...Carlo Verdone è l'ospite dinella nuova puntata de I Soliti Ignoti, in onda su Rai 1. Il celebre attore si prepara ad ... Oggi Verdone e l'exsono separati ma non divorziati ma mantengono ...Sanremo 2022 è alle porte, e tra le ultime novità ce n’è una che riguarda Giovanna Civitillo: la moglie di Amadeus è pronta per tornare al Festival.La moglie di Amadeus per il secondo anno di seguito lavorerà a Sanremo, in onda dall’1 al 5 febbraio su Rai Uno. Giovanna Civitillo, entusiasta, sarà nuovamente al Festival, questa volta, però, non al ...