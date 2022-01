“La lotta su patriarcato e gender non ha senso”. Il nuovo libro di Emmanuel Todd (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel 1976, con il libro La Chute finale. Essai sur la décomposition de la sphère soviétique, Emmanuel Todd ha previsto – unico al tempo fra i grandi studiosi europei – la caduta dell’Impero sovietico con tredici anni di anticipo. Todd vide indicatori come i tassi di suicidio così enormi da suggerire una profonda sofferenza psicologica della popolazione. E poi l’aumento della mortalità infantile in Urss, fatto unico per un paese industrializzato e sviluppato, dal quale dedusse che tutta la sua struttura tecnica e industriale era in procinto di regredire verso una decrepitezza irreversibile. Sociologo e demografo francese, nipote dello scrittore Paul Nizan e del grande antropologo Claude Lévi-Strauss, Emmanuel Todd quando pubblica un libro è un piccolo evento, ma "Où en ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel 1976, con ilLa Chute finale. Essai sur la décomposition de la sphère soviétique,ha previsto – unico al tempo fra i grandi studiosi europei – la caduta dell’Impero sovietico con tredici anni di anticipo.vide indicatori come i tassi di suicidio così enormi da suggerire una profonda sofferenza psicologica della popolazione. E poi l’aumento della mortalità infantile in Urss, fatto unico per un paese industrializzato e sviluppato, dal quale dedusse che tutta la sua struttura tecnica e industriale era in procinto di regredire verso una decrepitezza irreversibile. Sociologo e demografo francese, nipote dello scrittore Paul Nizan e del grande antropologo Claude Lévi-Strauss,quando pubblica unè un piccolo evento, ma "Où en ...

Ultime Notizie dalla rete : lotta patriarcato 20 gennaio - Riparte da Giulia Basile la rassegna "Rendella d'Autore" con il suo libro 'La seconda' - Monopoli (Bari) Lo sa bene Filomena che, seconda di 4 figlie, fin da piccola lotta per trovare il proprio posto nel ... la madre perché è una donna non realizzata, frutto dei "doveri" di un patriarcato che è ancora ...

Collettivismo... forzato? ...leve biopolitiche che rompevano con il ruolo che il sistema capitalistico su cui il patriarcato si ... Come non vedere il valore, la cifra libertaria e biopolitica della lotta contro l'obbligo vaccinale ...

I ‘Corpi liberi’ nel primo Pride alla Sapienza di Roma Il film racconta un evento eccezionale, il primo Pride che ha luogo in una grande università europea, La Sapienza di Roma nello specifico, nel maggio 2018. A 50 anni dalla liberazione del 1968, il col ...

