La fucina del complotto globale | negare la Shoah è il nuovo antisemitismo

(Di sabato 22 gennaio 2022) Non c’è solo l’imminenza del 27 gennaio, dove nel Giorno della memoria si ricordano le vittime della barbarie nazista, a rendere puntuale e preziosa la pubblicazione di una nuova edizione di Se Auschwitz è nulla (Bollati Boringhieri, pp. 160, euro 12) di Donatella Di Cesare, ampliata e aggiornata rispetto al testo uscito per Il Melangolo nel 2012. C’è anche la stagione di crisi e incertezza nella quale la pandemia ha precipitato la societàche ha visto riemergere nel dibattito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

