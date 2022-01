La finale di The Voice Senior, come si vota e chi sono i finalisti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Stasera 21 gennaio la finale di The Voice Senior e Antonella Clerici incita il pubblico a votare promettendo un altro show emozionante; l’entusiasmo è alle stelle. La finale in onda in diretta alle 21:25 su Rai 1 con i 12 cantanti rimasti in gara. come si vota, come funziona il televoto? A contendersi la vittoria per la seconda edizione di The Voice Senior tre finalisti per ogni squadra. Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti hanno schierato i loro vincitori ma stasera sarà il pubblico con il televoto da casa a scegliere il vero vincitore. Dopo Erminio Sinni chi alzerà la coppa di The Voice stasera? La gara per la finale di The ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 gennaio 2022) Stasera 21 gennaio ladi Thee Antonella Clerici incita il pubblico are promettendo un altro show emozionante; l’entusiasmo è alle stelle. Lain onda in diretta alle 21:25 su Rai 1 con i 12 cantanti rimasti in gara.sifunziona il televoto? A contendersi la vittoria per la seconda edizione di Thetreper ogni squadra. Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti hanno schierato i loro vincitori ma stasera sarà il pubblico con il televoto da casa a scegliere il vero vincitore. Dopo Erminio Sinni chi alzerà la coppa di Thestasera? La gara per ladi The ...

Advertising

MusicStarStaff : CS_”The Voice Senior”, la finale| Riccardo Cocciante superospite della puntata - CorriereUmbria : The Voice Senior, chi sono i finalisti e il super ospite della finale: stasera in tv 21 gennaio su Rai1… - UnDueTreBlog : The Voice Senior – La Finale di venerdì 21 gennaio 2022. Ospite Riccardo Cocciante. - ori_the_blind : RT @_owldiva_: Solo Bad Buddy poteva PRENDERCI PER IL CULO DURANTE IL FINALE. Immensi bastardi ma li amo perchè vivo per Pat e Pran e ora… - ori_the_blind : Il finale più inaspettato ed incredibile del mondo #BadBuddySeriesEP12 -