La Evangelista rinnega se stessa e diventa renziana L’ex M5S si batteva per la Spazzacorrotti | ora “soffre” il giustizialismo Altro addio ai 5S a Palazzo Madama Con Marino i grillini scendono dai 111 iniziali a 73

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Pianti. Stremiti. Lamenti. Penitenze. A leggere le parole di Elvirasembra quasi che non ci abbia dormito la notte. Eppure alla fine, dopo una scelta soffertissima, la senatrice ha deciso: meglio lasciare il Movimento per la forza politica che, a quanto pare, meglio rappresenta quei princìpi di rottura dal potere, di renovatio sentito, di cambiamento totale: Italia viva. Per quanto qualcuno possa non crederci, è verosimilmente questo il ragionamento portato avanti dall’ormai ex pentastellata. “Ho deciso di aderire a Italia Viva per una sofferenza che provavo dentro il Movimento: la mia formazione giuridica, da avvocato, mi porta a valutare le questioni avendo come faro la Costituzione, che è garantista, non giustizialista”. Così la, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato e membro della Giunta per le immunità, ...