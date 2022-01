(Di venerdì 21 gennaio 2022) Lasposta lasuaper il mondiale 2022 per colpa di... Jack Miller. La positività del pilota australiano, che seppur asintomatico è bloccato in Patria per il Covid, ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Miller positivo, la Ducati fa slittare la presentazione della moto: ecco la nuova data - Gazzetta_it : Miller positivo, la Ducati fa slittare la presentazione della moto: ecco la nuova data -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati slittare

Lasposta la presentazione della sua moto per il mondiale 2022 per colpa di... Jack Miller. La ... stravolge pure i piani della Casa di Borgo Panigale che fala 'prima' della sua ...Per l'australiano dellaun inconveniente che ne compromette i programmi immediati, ... facendoil vernissage al 7 febbraio. il messaggio ? È stato lo stesso pilota della casa di Borgo ...Slitta la presentazione della nuova squadra MotoGp della Ducati dopo la notizia della positività di Jack Miller: il centauro australiano ha scoperto di essersi contagiato dopo es ...La positività al COVID-19 di Jack Miller e l'impossibilità ad averlo in Europa nella data prevista del 28 gennaio, ha portato la Casa di Borgo Panigale a rinviare la presentazione al 7 febbraio, all'i ...